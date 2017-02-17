В Венецианской комиссии дадут оценку, насколько Рада действительно хочет организовать свою работу правильно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на заседании Рабочей группы по подготовке и содействию реализации плана мероприятий внутренней реформы и повышению институциональной способности ВРУ.

Спикер приветствовал на заседании главу миссии Европарламента по содействию реформе Верховной Рады Пэта Кокса и поблагодарил его за работу, направленную в поддержку украинского парламента.

Парубий напомнил, что рабочая группа, созданная из представителей всех фракций, имеет целью законодательное внедрение реформ парламента и подготовку законодательных актов, ускоряющих реформу ВР.

Председатель ВР отметил, в частности, такие изменения как открытие всех депутатских запросов, электронный документооборот и повышение открытости парламента. Спикер также отметил, что в десятки раз возросло количество экскурсий в парламент для граждан. "На сегодняшний день уже почти 22 тысячи человек за последний период посетили Верховную Раду с экскурсиями", - добавил спикер.

Читайте такжеПарубий о выборах на Донбассе: Я считаю этот вопрос преждевременным сегодня

Также он добавил, что в парламенте проводятся выставки и планируется создание Музея парламентаризма.

Относительно наработанных законодательных изменений, Парубий отметил, что "первый шаг, который важно нам пройти, - это шаг, предложенный Регламентным комитетом, это приведение в соответствие с Конституцией Регламента Верховной Рады Украины".

"Зарегистрирован законопроект, подготовленный Регламентным комитетом. И нами было принято решение, чтобы этот законопроект прошел экспертизу в Венецианской комиссии для того, чтобы изменения, касающиеся согласования с Конституцией, были максимально корректными", - сказал спикер.

Кроме законопроекта, который предусматривает "приведение в соответствие Регламента с Конституцией", добавил председатель ВР, речь идет об инициативе о введении "соотношения" между комитетами парламента и министерствами Кабинета министров.

"Это одна из тех рекомендаций, которая предусматривает и позволяет более системно наладить сотрудничество между Верховной Радой Украины и Кабинетом министров", - сказал Парубий и добавил, что соответствующий законопроект сейчас дорабатывается.

Еще одна инициатива, по словам председателя ВР, касается вопроса распределения комитетов и депутатов для работы в комитетах. "Осознавая, насколько это сложный процесс был в каждом созыве, предлагается, чтобы эта формула на законодательном уровне была внедрена и введена в действие со следующего созыва", - добавил спикер.

Он отметил, что есть еще значительное количество инициатив относительно реформ парламента. В частности, "активно обсуждается вопрос смешанных недель", а также вопрос "сохранения гендерной политики".

"Между нами есть договоренность, что выполнив первый план, который мы перед собой поставили, - три законопроекта, - мы на следующем нашем совещании (более широком) наметим следующий план, и будем шаг за шагом его выполнять", - сказал председатель парламента.

В свою очередь Кокс напомнил, что рекомендации миссии по реформе украинского парламента содержит 52 пункта. "Это может казаться угрожающим, пугающим. Но не надо пугаться того количества рекомендаций, потому что каждый раз, внедряя даже одну рекомендацию, вы строите взаимное доверие и доверие к парламенту", - подчеркнул он.

Кокс отметил, что в предложенной реформе говорится о двух основах: институциональной, которая направлена на депутатов, и административной (речь о технической и информационной поддержке, человеческих ресурсах и их развитии).

"Если вы уже выделяете время для того, чтобы заняться этой институциональной реформой, которая очень важна для Украины, надо оставлять политические споры за дверью", - сказал он.

Кроме того, Кокс предложил провести в апреле в Украине встречу по примеру конференции "Диалог Жана Моне" с приглашением Парубия и руководителей фракций. "Если вы сможете сделать ту работу, которую предложил спикер: изменить Регламент, изменить в будущем количество комитетов, распределение комитетов, сотрудничество с Кабмином... то это будет хороший проект. Вы научитесь многому во время этой работы", - сказал он и добавил, что вопросы, которые не успеют решить, будут обсуждены во время встречи в апреле.

Как известно, 9 декабря в парламенте был зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (№5522). 10 февраля был внесен доработанный его вариант.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что законопроектом предлагается внести в отдельные положения Регламента ВР изменения, вытекающие из положений закона "О восстановлении действия отдельных положений Конституции Украины" от 21 февраля 2014 года № 742-VII, а именно: о порядке создания, организации деятельности и прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в ВР, о порядке назначения ВР по представлению президента премьер-министра, министров обороны и иностранных дел, назначение по представлению премьера других членов Кабмина, председателей Антимонопольного комитета, Государственного комитета телевидения и радиовещания, Фонда государственного имущества, освобождение указанных лиц от должностей, решение вопроса об отставке премьера и членов правительства. Также предлагается урегулировать в Регламенте вопросы назначения на должность и увольнения с должности по представлению президента председателя Службы безопасности Украины.

Среди прочего, отмечается, что требуют согласования с Конституцией и положения Регламента ВР о досрочном прекращении полномочий народного депутата.