Адвокат Януковича заявил, что экс-президенту не вручили уведомление о подозрении

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в комментарии журналистам.

"Следствие по данному делу не может считаться законченным, поскольку не выполнены необходимые действия, которые сейчас находятся в исполнении в Генеральной прокуратуре Российской Федерации", - сказал защитник.

Он отметил, что "в опровержение слов прокурора ГПУ Кравченко" демонстрирует "ответ Генпрокуратуры России о том, что запрос о международной правовой помощи находится на стадии исполнения".

"До окончания исполнения данного запроса следствие не может быть завершенным в соответствии с требованиями закона. Виктор Янукович не допрошен, не вручено уведомление о подозрении, он не обрел статус подозреваемого лица по данному делу", - сказал Сердюк.

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Так, по его убеждению, пока не будет исполнен этот запрос, следствие не может считаться завершенным.

Также адвокат "в опровержение слов прокурора Кравченко продемонстрировал постановление о продлении сроков следствия по данному делу", которое, по его словам, было подписано 25 января "лично главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом, продлившим срок следствия по делу до 28 марта".

На вопрос, пытались ли вручить защите материалы досудебного расследования, Сердюк ответил, что "происходили процессуальные действия, следователь объявил о своем желании завершить".

"Однако защита этому возразила, сделала соответствующие письменные заявления с пометками в соответствующих материалах дела о том, что следствие на это время не может считаться завершенным, пока не будет допрошен Виктор Янукович, и пока не будет исполнен запрос Украины российской стороной, который сейчас находится на стадии исполнения", - сказал защитник Януковича.

Как сообщал УНИАН, прокурор главной военной прокуратуры Руслан Кравченко сообщил, что адвокатам Виктора Януковича вручено уведомление о подозрении экс-президенту Украины в государственной измене.