Газпром купит газ прямо в Европе, но счет пойдет Нафтогазу

"Газпром" готов закупать газ для Европы на срочном рынке, но платить за это должен Киев, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. По его данным, европейские потребители не получили 65,3 миллиона кубометров «из-за кражи украинской стороной».

"Недостающий объем мы будем закупать на срочном рынке", - сказал Миллер на рабочей встрече в понедельник с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.

Миллер сказал, что помимо увеличения транзита российского газа через Белоруссию, Польшу и Турцию, "Газпром" будет увеличивать объемы отбора газа из подземных хранилищ на территории Европы.

Путин уточнил, кто должен в конечном итоге заплатить за этот газ.

"Это должен сделать "Нафтогаз Украины", - ответил Миллер.

При этом Миллер подчеркнул, что Украина не только подписала Энергетическую хартию, но и ратифицировала ее.

"Сейчас мы видим, что механизм Энергетической хартии не работает и Украина свои обязательства в рамках хартии не исполняет", - сказал Миллер.

Отвечая на вопрос премьера о контракте на транзит, глава Газпрома сказал: "Есть заключение независимой юридической экспертизы и контракт на транзит российского газа действует до конца 2010 года".

РИА «Новости»