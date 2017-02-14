НАТО рассматривает возможность визита Североатлантического совета в Украину

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

Столтенберг подчеркнул, что Украина является очень близким партнером НАТО.

«Мы только получили приглашение посетить Украину, чтобы Североатлантический совет мог посетить Украину. Мы очень благодарны за это приглашение. Мы изучаем наш график, когда это может произойти. Мы можем поспособствовать этому. Окончательное решение еще не принято, но мы изучаем возможности, чтобы осуществить этот визит», - заявил Столтенберг.

Читайте такжеТрамп и Столтенберг обсудили рост насилия и возможности мирного урегулирования ситуации на Донбассе

Он подчеркнул, что Альянс продолжит поддержку Украины. «Мы обеспечиваем сильную политическую поддержку Украины, в том числе суверенитету и территориальной целостности Украины, и также обеспечиваем практическую поддержку. Мы помогаем Украине модернизировать ее Вооруженные силы, внедрять реформы, и также много разных членов НАТО обеспечивают различного рода поддержку для Украины», - сказал Столтенберг.