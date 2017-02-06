Трамп и Столтенберг обсудили рост насилия и возможности мирного урегулирования ситуации на Донбассе

Телефонный разговор состоялся в воскресенье вечером, сообщает сайт альянса.

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"Генеральный секретарь напомнил о последовательной политике НАТО в отношении сильной обороны и диалога с Россией", - говорится в сообщении.

Стороны рассмотрели прогресс в борьбе против терроризма и оборонных расходов НАТО, и подчеркнули необходимость продолжения усилий, чтобы обеспечить справедливое распределение расходов между всеми союзниками.

В свою очередь сайт Белого дома сообщает, что президент США Дональд Трамп выразил решительную поддержку НАТО, однако отметил необходимость странам альяса платить больше за свою защиту.

Во время разговора Трамп и Столтенберг обсудили возможности для "мирного урегулирования конфликта вдоль украинской границы", говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на воскресенье состоялся телефонный разговор Трампа и Порошенко.