Грузинский министр иностранных дел прерывает визит в Украину

Глава МИД Грузии Гела БЕЖУАШВИЛИ, находящийся с официальным визитом в Украине, в связи с последними событиями в Грузии прерывает поездку и возвращается в Тбилиси. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент печати и информации МИД Грузии.

Как сказали в грузинском МИД, Г.БЕЖУАШВИЛИ возвратится в Грузию 29 сентября.

Запланированные на этот день встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и министром иностранных дел Борисом ТАРАСЮКОМ отложены.

А находящийся в Москве замглавы МИД Грузии Георгий МАНДЖГАЛАДЗЕ завтра встретится с заместителем министра иностранных дел России Григорием КАРАСИНЫМ в связи с обострением двусторонних отношений.

Как сообщил журналистам первый замглавы МИД Грузии Валерий ЧЕЧЕЛАШВИЛИ, Г.МАНДЖГАЛАДЗЕ в настоящее время находится в Москве.