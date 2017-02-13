Президент ЕП объяснил, при каких условиях механизм приостановления безвиза будет принят без голосования
Президент Европейского парламента Антонио Таяни анонсировал, что проголосованный на декабрьской сессии механизм временной приостановке действия безвизового режима Европейского Союза с третьими странами будет окончательно утвержден без обсуждения в случае, если за 24 часа с момента этого объявления против этого не выскажется необходимое количество депутатов.
Такое объявление в соответствии с процедурой он сделал в понедельник в Страсбурге на открытии пленарного заседания Европейского парламента, сообщает собственный корреспондент УНИАН.
«Я не буду просить проводить голосование на пленарном заседании. Соответствующий комитет передал текст, внесенные изменения были одобрены», - констатировал он.
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Вместе с тем Таяни указал на возможность вынести этот документ на обсуждение в случае, если за 24 часа после этого объявления за это выскажется необходимое количество депутатов, представляющих политические группы.
Вместе с тем в профильном комитете LIBE такой сценарий развития полностью исключили. «Этого не произойдет», - подчеркнули в комитете.
После окончательного утверждения Европарламентом механизм еще должен быть утвержден Советом ЕС, который ожидается 27 февраля. После этого могут начаться межинституционные переговоры между Советом, Европарламентом и президентством относительно предоставления Украине безвизового режима.