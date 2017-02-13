Президент ЕП объяснил, при каких условиях механизм приостановления безвиза будет принят без голосования

Такое объявление в соответствии с процедурой он сделал в понедельник в Страсбурге на открытии пленарного заседания Европейского парламента, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

«Я не буду просить проводить голосование на пленарном заседании. Соответствующий комитет передал текст, внесенные изменения были одобрены», - констатировал он.

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Вместе с тем Таяни указал на возможность вынести этот документ на обсуждение в случае, если за 24 часа после этого объявления за это выскажется необходимое количество депутатов, представляющих политические группы.

Вместе с тем в профильном комитете LIBE такой сценарий развития полностью исключили. «Этого не произойдет», - подчеркнули в комитете.

После окончательного утверждения Европарламентом механизм еще должен быть утвержден Советом ЕС, который ожидается 27 февраля. После этого могут начаться межинституционные переговоры между Советом, Европарламентом и президентством относительно предоставления Украине безвизового режима.