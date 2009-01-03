Переговоры между Газпромом и Нафтогазом продолжаются

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заверяет, что переговоры между представителями НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» продолжаются «в эти дни и в эти часы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Украинская делегация во главе с главой НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ готова в любой момент прибыть в Москву для подписания взаимосогласованных документов. Однако до сегодняшнего момента эти документы не согласованы», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он сообщил, что Украина обратилась к Европейскому Союзу с просьбой привлечь экспертов для урегулирования некоторых вопросов в переговорах между Украиной и Россией, однако ЕС ни в коем случае не станет третьей стороной в переговорном процессе, поскольку Украина и Россия должны вести его исключительно между собой.

«Не идет речь, чтобы ЕС стал третьей стороной… Мы обратились к ЕС лишь для того, чтобы привлечь экспертов для урегулирования некоторых вопросов», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ, отметив, что на сегодняшний день со стороны ЕС отрабатывается вопрос по формированию делегации таких специалистов.

Вместе с тем Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что в Украине не считают целесообразным менять уровень переговорной группы, которая ведет переговоры с «Газпромом», и поэтому переговоры будет продолжать вести делегация во главе с председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ, который имеет все полномочия для ведения переговоров и подписания документов о поставках газа.

Заявление председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА о том, что О.ДУБИНА не имеет полномочий на подписание таких документов, Б.СОКОЛОВСКИЙ назвал «враньем», подчеркнув, что крайне редко употребляет столь резкие слова.

Кроме того, Б.СОКОЛОВСКИЙ заявил, что письмо О.ДУБИНЫ Газпрому от 31 декабря, которое российская сторона расценила как шантаж, было вполне корректным.

«Главной его (письма – УНИАН) целью было разъяснение определенных моментов национального законодательства, в частности, таможенного законодательства… Это было абсолютно корректное, официальное заявление, сделанное в порядке разъяснения и предотвращения некоторых негативных ситуаций», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.