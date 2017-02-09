Дело нескольких поколений: Фукуяма пояснил, когда украинцам ожидать результатов от реформ

Результат реформ в Украине граждане смогут ощутить в течении нескольких поколений, так как это процесс достаточно длительный, и не может пройти за несколько лет. Об этом заявил автор теории "конца истории", известный философ и аналитик из Стэнфордского университета (США) Френсис Фукуяма, пишет "Новое время".

Он пояснил, что прошлогодние реформы в Украине имели успех, особенно если говорить о реформе газового рынка.

«Прошлогодние реформы можно назвать успешными. Я имею в виду в первую очередь реформу газового рынка и унификацию цен. Это действительно болезненный процесс для обычных граждан, потому что тарифы за отопление значительно выросли, но этого нельзя было избежать. С другой стороны, эта реформа уничтожила крупный источник коррупции, который перераспределял государственные субсидии в карманы посредников», - сказал Фукуяма.

Кроме того, он отметил, что Украина полностью избавилась от зависимости от российского газа, что является очень важным шагом.

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«Украина избавилась от зависимости от российского газа. Теперь у России меньше инструментов для влияния на ситуацию в Украине. Мне кажется, украинцы еще в полной мере не оценили, насколько важно вашей стране быть независимой во внешней политике. Да и рационализация экономики не менее важна, ведь при низких ценах на газ используется он неэффективно. Было невыгодно разрабатывать украинские газовые месторождения», - отметил философ.

Фукуяма отметил, что ожидания на быстрые перемены пришли после Оранжевой революции. Однак в других странах процесс реформ также проходил не быстро.

«Проблема в ожиданиях. После оранжевой революции и Евромайдана многие надеялись, что все быстро изменится. Но если вы посмотрите на историю других стран, например США, где были схожие проблемы — в том числе глубоко въевшаяся коррупция, то увидите, что это не решается за несколько лет. Это дело нескольких поколений. Украина сейчас переживает поколенческий поворот.», - пояснил он.

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