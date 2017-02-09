Бойцы ВСУ с оружием в руках выступили за блокаду "Л/ДНР" (видео)

07:32, 09 февраля 2017
Политика
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Солдаты 58-й бригады обратились к президенту Украины Петру Порошенко с призывом остановить торговлю и любые финансовые отношения с представителями боевиков на оккупированных территориях Донбасса.

Видео на своей странице в в Facebook опубликовал военнослужащий Николай Ворошнов.

"Мы требуем полностью остановить движение контрабанды вдоль всей границы Донецкой и Луганской областей. Каждая гривня, направленная в ОРДЛО, - это прямое финансирование терроризма. Терроризма, который уже третий год подряд не дает покоя нашей стране", - заявили бойцы.

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Также военные призывали жителей Донецкой и Луганской областей с пониманием отнестись к этому экономическому эмбарго.

"Ведь в истории нет ни одного примера, когда страна в состоянии войны кормила своего врага", - подчеркнули военнослужащие. 

Ранее нардеп Семен Семенченко заявил, что 30 бойцов ВСУ взяли отпуск и решили присоединиться к участникам блокады оккупированного Донбасса.

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Теги: #Донбасс#ВСУ#блокада#обращение