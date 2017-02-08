В Харькове суд определил админкоррупцию депутата, как пользу для общества

В Харькове Дзержинский суд города признал, что голосование депутатом горсовета Владимиром Зинченко о выделении своему предприятию 2,5 га земли в городе не является коррупцией, а чиновник действовал исключительно в интересах общества. Об этом говорится в соответствующем постановлении суда, передает «Depo.Харьков».

Отмечается, что депутат во время сессии 23 декабря 2015 года проголосовал за предоставление согласия своему предприятию на восстановление границ земельного участка площадью 2,51 га, принадлежащего территориальной общине Харькова, для эксплуатации и обслуживания основных, подсобных и вспомогательных сооружений по улице Молокина, 1 в Основянском районе Харькова.

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Депутат своей вины не признал и попросил закрыть производство из-за отсутствия в его действиях состава правонарушения.

В то же время суд установил, что, принимая это решение сессии, депутаты городского совета стимулировали взимание земельного налога и налога на недвижимое имущество, что в свою очередь пополняет бюджет Харькова, и это свидетельствует об отсутствии или частного имущественного интереса.

"Наоборот, его голосование было направлено на защиту интересов территориальной громады Харькова», - говорится в сообщении.

Суд установил, что депутат действовал в пределах своих полномочий, решение принимал не самостоятельно и действовал "исключительно в интересах территориальной громады".

Следовательно, суд постановил административное производство закрыть в связи с отсутствием в действиях депутата состава административного правонарушения.