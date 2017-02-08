В МИД Германии отреагировали на скандальное заявление посла о выборах на Донбассе

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Минские договоренности являются указателем, передает DW.

"Путеводной звездой для всех наших усилий, направленных на преодоление кризиса на востоке Украины, являются Минские договоренности между Россией и Украиной от 12 февраля 2015 года, заключенные при посредничестве Германии и Франции", - отметили в МИД ФРГ.

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Как сообщал УНИАН, в интервью изданию РБК-Украина Райхель подтвердил наличие немецко-французского варианта «дорожной карты» реализации Минских соглашений. Он не стал вдаваться в его конкретику, но даже общие тезисы дают основания считать, что этот вариант не будет безоговорочно воспринят в Украине. В частности дипломат предположил, что выборы на оккупированной части Донбасса могут состояться в присутствии там российской армии. Все, по его словам, будет зависеть от условий, в которых эти выборы будут проводиться.

Позже Райхель пояснил, что говорил о создании необходимых условий для проведения выборов на Донбассе, когда предполагал, что выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей могут состояться в присутствии там российской армии.

6 февраля дипломат, не утверждая, что ситуация идентична, напомнил о последних парламентских выборах при коммунистическом режиме в Германской Демократической Республике, которые проходили в присутствии Западной группы Вооруженных сил Советского Союза.