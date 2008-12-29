Литвин говорил с Путиным и Медведевым о газе

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обсудил с главой правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ и Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ отношения Украины и России в газовой сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, встречи В.ЛИТВИНА с руководством РФ состоялись сегодня в Москве в рамках его рабочего визита в Российскую Федерацию

В.ПУТИН выразил обеспокоенность по поводу долга Украины перед «Газпромом» за поставленный газ и изложил виденье правительства России относительно путей решения этой проблемы.

Глава правительства РФ сообщил, что сегодня имел телефонный разговор с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, темой которого было погашение долгов Украины за газ, поставленный в 2008 году, и вопросы газовых поставок на 2009 год.

Поблагодарив В.ПУТИНА за встречу, В.ЛИТВИН от имени украинского парламента выразил надежду, что исполнительной власти Украины и России удастся разрешить проблемные вопросы в газовой сфере, чтобы «украинские граждане встречали Новый год с оптимизмом».

Председатель ВР также высказал мнение, что украинский парламент должен всесторонне проанализировать состояние украинско-российских отношений в газовой сфере. В.ЛИТВИН заявил, что он как председатель Верховной Рады Украины всячески будет способствовать активизации двусторонних парламентских взаимоотношений, подчеркнув, что это придаст дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству во всех сферах.

Во время встречи стороны отметили важность обмена опытом в решении проблем, вызванных финансово-экономическим кризисом.

Председатель Верховной Рады также заявил о необходимости дальнейшего развития украинско-российских отношений в гуманитарной сфере.

В.ПУТИН и В.ЛИТВИН пожелали друг другу и народам Украины и России хороших новогодних праздников и оптимизма и выразили уверенность в активизации двусторонних взаимоотношений в следующем году.

Кроме того, сегодня В.ЛИТВИН встретился с Президентом Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВЫМ. Они, в частности, уделили значительное внимание состоянию украинско-российских отношений в газовой сфере, отметив важность обеспечения их прозрачности, взаимовыгодности и прагматичности. При этом председатель Верховной Рады выразил надежду, что правительствам Украины и России удастся разрешить все проблемные вопросы, которые существуют в этом сегменте финансово-экономических двусторонних взаимоотношений.

Стороны также отметили важность активизации двустороннего диалога на межпарламентском уровне, что, в свою очередь, положительно будет влиять на эффективность межгосударственного диалога во всех сферах.

В.ЛИТВИН поблагодарил Д.МЕДВЕДЕВА за высокий уровень встреч, которые состоялись во время рабочего визита делегации украинского парламента в Российскую Федерацию. По его мнению, это свидетельствует об особом внимании, которое российская сторона уделяет дальнейшему развитию двусторонних отношений.