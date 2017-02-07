Эстония выделяет Украине 400 тыс. евро гуманитарной помощи - СМИ

Об этом сообщает сайт эстонского национального телерадиовещания.

Средства будут направлены на восстановление жилья, обеспечение нуждающихся питьевой водой, а также на облегчение положения людей, вынужденных покинуть свои дома.

Как отметил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, длящийся на протяжении последних трех лет вооруженный конфликт на востоке Украины опустошил регион, а недавние бомбардировки гражданских объектов в Авдеевке привели к обострению гуманитарного кризиса.

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По словам Миксера, из-за возобновления боевых действий сейчас в Авдеевке более 20 тыс. человек вынуждены в зимних условиях оставаться без воды, отопления и света. В связи с этим и было принято решение о выделении денежных средств - чтобы помочь преодолеть гуманитарный кризис как можно скорее.

При этом 200 тыс. евро будет выделено через организацию Международного комитета Красного Креста, а еще 200 тыс. евро - по каналам ООН.