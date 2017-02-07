Эстония выделяет Украине 400 тыс. евро гуманитарной помощи - СМИ
Министерство иностранных дел Эстонии выделяет Украине 400 тыс. евро гуманитарной помощи для разрешения последствий кризиса на востоке страны.
Об этом сообщает сайт эстонского национального телерадиовещания.
Средства будут направлены на восстановление жилья, обеспечение нуждающихся питьевой водой, а также на облегчение положения людей, вынужденных покинуть свои дома.
Как отметил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, длящийся на протяжении последних трех лет вооруженный конфликт на востоке Украины опустошил регион, а недавние бомбардировки гражданских объектов в Авдеевке привели к обострению гуманитарного кризиса.
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По словам Миксера, из-за возобновления боевых действий сейчас в Авдеевке более 20 тыс. человек вынуждены в зимних условиях оставаться без воды, отопления и света. В связи с этим и было принято решение о выделении денежных средств - чтобы помочь преодолеть гуманитарный кризис как можно скорее.
При этом 200 тыс. евро будет выделено через организацию Международного комитета Красного Креста, а еще 200 тыс. евро - по каналам ООН.