Сегодня боевики вновь обстреляли Авдеевку и позиции ВСУ на всех направлениях - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что боевики на всех направлениях продолжили обстрелы позиций украинских военных. Не стала исключением и Авдеевка, где работают ремонтники. Здесь захватчики из танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по нашим позициям.

Неспокойно было и в других населенных пунктах на Донецком направлении. Танки вели огонь в районе Песков и Каменки, из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия по Зайцево, Опитному и Луганскому, а по Невельском – работал снайпер.

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По данным штаба, боевики на Мариупольском направлении вели обстрелы из минометов по Красногоровке, Водяному, Широкино и Гнутово, из гранатометов и стрелкового оружия по Красногоровке, Марьинке, Лебединскому, Новотроицкому. Снайперы обстреливали Гнутово и Павлополь, БМП – Широкино.

«На Луганском направлении противник обстрелял из 120-и 82-миллиметровых минометов Катериновку, из гранатометов и стрелкового оружия – Крымское. По Крымскому неоднократно вели огонь БМП противника, тут же и по Желтому – снайпер», - добавили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.