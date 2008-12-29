В ЕЦ назвали самое выдающееся достижение 2008 года

Народный депутат, заместитель председателя партии “Единый Центр” Леся ОРОБЕЦ в новогодних пожеланиях, адресованных педагогам Украины, выразила уверенность в том, что ближайшая коррекция госбюджета, обещанная главами государства и правительства, должна учесть наконец в полной мере неотложные потребности отечественного школьного образования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Самое выдающееся достижение прошедшего года, безусловно, реформа образования. Она не только состоялась как явление, но и, к огромному счастью, прошла точку возврата несмотря на недофинансирование и разнообразные попытки сопротивления нововведению. Отныне равный доступ к высшему образованию – не басня, не миф, а реальное достижение наших абитуриентов», – отметила Л.ОРОБЕЦ.

По словам народного депутата, немало отныне зависит от того, каким образом власть учтет уроки нынешней тестовой компании в организационном и технологическом совершенствовании реформы, а также в ее финансировании. «Мудрый государственный деятель в первую очередь финансирует образование, а не тюрьмы, и в этом есть большой смысл», – отметила заместитель председателя “Единого Центра”. По мнению Л.ОРОБЕЦ, лишним тому подтверждением являются обещания премьера безотлагательно рассчитаться с учителями по бюджетным задолженностям.

«Успех реформы вдохновляет и обнадеживает. Он дает нам основания ожидать от нового 2009 года укрепления позиций независимого оценивания знаний, а также нового качества отечественного образования в целом», – отметила Л.ОРОБЕЦ.