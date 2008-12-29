Кабмин подыскал временную замену Семенюк

13:57, 29 декабря 2008
Политика
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Распоряжение №1599 принято на заседании

Кабинет министров назначил Дмитрия ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины.

Как сообщается на сайте правительства, соответствующее распоряжение №1599 принято на заседании Кабмина 27 декабря.

Д.ПАРФЕНЕНКО занимает должность заместителя председателя ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2008 года Верховная Рада освободила Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИУ.

 

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