Кабмин подыскал временную замену Семенюк
13:57, 29 декабря 2008Политика
2226
Распоряжение №1599 принято на заседании
Кабинет министров назначил Дмитрия ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины.
Как сообщается на сайте правительства, соответствующее распоряжение №1599 принято на заседании Кабмина 27 декабря.
Д.ПАРФЕНЕНКО занимает должность заместителя председателя ФГИУ.
Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2008 года Верховная Рада освободила Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИУ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter