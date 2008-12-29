Ющенко подписал госбюджет-2009

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал принятый парламентом Закон «О государственном бюджете Украины на 2009 год».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

А.ШЛАПАК объяснил, что в основе такого шага главы государства - понимание необходимости иметь принятый закон о бюджете на начало года. «Главный мотив подписания Президентом закона о государственном бюджете заключался в том, что, не подписав этот закон, мы получаем серьезные проблемы уже в январе с финансированием основных социальных выплат», - сказал он.

В то же время он отметил, что, по мнению Президента, документ содержит множество спорных статей и нуждается в доработке. По словам А.ШЛАПАКА, этот бюджет является одним из самых проблемных, самых сложных бюджетов за последние 10 лет. В частности, речь идет о макроэкономической базе, на основе которой рассчитан бюджет, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Рост ВВП, который запланирован на 2009 год в размере 0,4%, является больше желаемым, чем реальным», - убежден А.ШЛАПАК.

Вследствие этого сомнительными выглядят ориентировочно 20 млрд. грн. доходов бюджета. «Они носят больше виртуальный характер, чем реальный», - сказал он.

Также не был принят ряд законопроектов, которые должны были увеличить доходность бюджета, касающиеся в основном ставок налогов.

Кроме того, Президент имеет замечания к финансированию дефицита бюджета и обслуживанию внешнего долга, который увеличивается на 103 млрд. грн.

Внутренние заимствования в размере 70 млрд. грн. также невозможно осуществить в течение 2009 года, убежден А.ШЛАПАК.

Он также указал на значительный риск в финансировании социальных статей бюджета. «Как бюджет 2008 года, так и бюджет 2009 года не учитывает реального размера прожиточного минимума», - считает первый заместитель главы Секретариата Президента.

Пенсионный фонд не сбалансирован на 13,1 млрд. грн. по оптимистическому прогнозу, отметил он.

А.ШЛАПАК также напомнил о программе выплаты вкладчикам Сбербанка СССР утраченных сбережений, в соответствии с которой в 2008 году не все получили деньги и в следующем году это обещание не будет выполнено.

«Это еще одно подтверждение того, как популизм сегодня разрывает систему государственных финансов и как власть теряет авторитет, когда принимает подобного рода непродуманные решения», - сказал А.ШЛАПАК.

Он также передал замечание главы государства к инвестиционной составляющей бюджета, в частности то, что фактически все инвестиционные средства переведены в Стабилизационный фонд. «Чем нивелируемая сама идеология Стабилизационного фонда», - считает А.ШЛАПАК.

Кроме того, Президент имеет замечания к финансированию оборонной политики, малого и среднего бизнеса, жилищных программ, а также компании НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, 26 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Доходы бюджета правительством были определены в сумме 238 млрд. грн. (против 232 млрд. грн. текущего года). Расходы госбюджета 2009 года должны составлять 266 млрд. грн. (против 253 текущего года). Бюджет предусматривает дефицит 31 млрд. грн. - 3% от ВВП.