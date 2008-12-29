Социалисты отреагировали на увольнение Семенюк

Социалистическая партия Украины считает, что настоящей причиной освобождения Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя Фонда государственного имущества является “обеспечение доступа” руководству правительства к государственным основным фондам.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Политисполкома СПУ “по поводу борьбы за Фонд госимущества”.

“26 декабря Верховная Рада приняла Постановление об отставке председателя Фонда госимущества В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. Не комментируем нарушения законодательства при рассмотрении этого вопроса (отсутствие должностного лица на заседании из-за болезни, неопределенность процедуры, необъективный анализ деятельности Фонда и т.п.), потому что отклонение от Конституции и законов Украины для нынешней власти – привычное явление”, - отметили в Соцпартии.

“Важно отметить настоящие причины такого парламентского решения. Они сводятся к банальным вещам – доступу руководства правительства к государственным основным фондам, к земле, на которой размещены еще не приватизированные предприятия. Проще говоря, доступу к разбазариванию имущества, которое еще осталось в собственности государства”, - отмечается в заявлении.

По убеждению социалистов, рассмотрение вопроса и принятие решения продемонстрировали наличие в Верховной Раде Украины неформализованного большинства, лично подчиненного премьеру Юлии ТИМОШЕНКО.

“Корпоративные интересы при этом перевешивают идеологические разногласия, мы в который раз наблюдаем трогательное единство националистов и коммунистов при принятии решений, в которых заинтересована премьер-министр”, - отмечают авторы заявления.

По этой причине, по словам членов СПУ, не вызывает удивления тенденциозный доклад председателя специальной комиссии по вопросам приватизации.

“Комиссия «не заметила», что именно под руководством В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО в ФГИУ введен реестр субъектов хозяйствования, наведен порядок с арендой государственного имущества и уплатой дивидендов. Что за три года ее руководства Фондом, благодаря деятельности этого учреждения, в бюджет поступило средств почти вдвое больше, чем за все предыдущие годы, за которые разбазарено было больше трех четвертых государственного богатства”, - утверждают в Соцпартии.

По словам авторов заявления, приведенные в докладе цифры о невыполнении планов приватизации свидетельствуют не о неуспешной работе Фонда, а о настоящих намерениях правительства – “пустить с молотка” то, что еще осталось в государстве: Одесский припортовый завод, облэнерго, "Укртелеком", «Турбоатом».

Как заявляют в СПУ, “борьба за эти объекты зарубежных деловых кругов свидетельствует, что правительственные структуры и известные политические партии, исходя из меркантильных расчетов, готовы отдать последние имущественные комплексы, которые в значительной мере определяют экономическую независимость Украины. Отдать, к тому же, в крайне невыгодный кризисный период, когда со своим богатством государство расстанется даром”.

“Принятое парламентом постановление стало еще одним сигналом неурядиц в украинской власти, еще раз подтверждает необходимость смены такой власти”, - считают в Соцпартии.