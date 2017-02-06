Обострение агрессии РФ на Донбассе является испытанием реакции администрации Трампа – депутат ЕП Галер

Такое мнение он высказал в понедельник в Брюсселе на заседании Подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны в рамках обсуждения обострения ситуации на востоке Украины, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Мы очень обеспокоены ухудшением ситуации, и у меня нет сомнений, что агрессор, а это - Россия, испытает, как будет реагировать, или не будет реагировать на это новая администрация США», - сказал Галер.

При этом евродепутат подчеркнул необходимость «продолжать поддерживать жертв агрессии» и оказывать давление на Россию с тем, чтобы она «сосредоточиться на выполнении Минских соглашений».

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«Агрессор - Россия, им нечего делать на украинской земле. Поэтому в этой ситуации мы должны продолжать поддерживать Украину», - подчеркнул политик.

Галер также считает, что лучшим ответом агрессору будет предоставление Украине безвизового режима.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.