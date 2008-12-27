Литвин завтра едет в Россию

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН 28-29 декабря будет находиться с рабочим визитом в Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, программой визита запланированы встречи спикера с высшим руководством Российской Федерации.

В.ЛИТВИН также встретится с председателем Государственной думы Федерального собрания России Борисом ГРЫЗЛОВИМ и с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Сергеем МИРОНОВЫМ.