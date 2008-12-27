Литвин предлагает не отстранять Ющенко
Всё равно выборы уже скоро
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает нецелесообразным начинать процедуру импичмента Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции “Итоги работы за 2008 год и задачи Верховной Рады Украины на 2009 год”.
„Демократия, кроме всего прочего, это еще и терпение, его нужно набраться всем, осталось уже совсем немного (до следующих президентских выборов – УНИАН)”, - отметил председатель ВР.
Он убежден, что на сегодня невозможно с соблюдением норм законодательства отстранить главу государства в порядке импичмента.
„Политически этот вопрос, очевидно, педалируется и будет педалироваться”, - считает В.ЛИТВИН.
В.ЛИТВИН отмечает, что в настоящее время в Украине не нужно подогревать ситуацию.
Как сообщал УНИАН, на этой неделе лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выступили за начало импичмента Президента Украины.