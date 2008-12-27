Литвин предлагает не отстранять Ющенко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает нецелесообразным начинать процедуру импичмента Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции “Итоги работы за 2008 год и задачи Верховной Рады Украины на 2009 год”.

„Демократия, кроме всего прочего, это еще и терпение, его нужно набраться всем, осталось уже совсем немного (до следующих президентских выборов – УНИАН)”, - отметил председатель ВР.

Он убежден, что на сегодня невозможно с соблюдением норм законодательства отстранить главу государства в порядке импичмента.

„Политически этот вопрос, очевидно, педалируется и будет педалироваться”, - считает В.ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН отмечает, что в настоящее время в Украине не нужно подогревать ситуацию.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выступили за начало импичмента Президента Украины.