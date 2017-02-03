Кремль откровенно раздражен экономическими и политическими успехами в Украине – АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

«На мой взгляд, Кремль откровенно раздражен теми экономическими и политическими успехами в Украине, и, конечно, его цель – подорвать всю стабильность в нашем государстве, и всеми способами», – сказал Елисеев.

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Он отметил, что Кремлю не удалось раскачать политическую ситуацию в Украине, когда в ноябре и декабре 2016 года российская сторона пыталась «дестабилизировать политическую ситуацию через разного рода Майданы».

«Они сейчас решили ударить через Донбасс для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и спровоцировать политическую нестабильность, но этого не удастся, потому что мы уверены в себе, у нас внутри есть полный консенсус относительно важности политической стабилизации. Но еще не менее важна поддержка наших международных партнеров, твердая поддержка, за что мы им благодарны», – заявил Елисеев.