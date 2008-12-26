Ющенко встретился с банкирами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел очередную рабочую встречу с председателем НБУ, должностными лицами Национального банка, представителями Министерства финансов и коммерческих банков с целью обсуждения ситуации на денежно-кредитном рынке и выработки конкретного перечня шагов, которые будут способствовать дальнейшей стабилизации банковской системы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Открывая совещание, Президент констатировал тенденции к стабилизации рынка. «Очевидны позитивные тенденции на валютном рынке: мы имеем стабилизацию валютного курса, курс межбанка возвращен к уровню, близкому к официальному курсу. Эта тенденция должна быть закреплена», – сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, на текущей неделе валютно-курсовая политика и рынок сработали хорошо.

Президент в то же время отметил, что, решая проблему курса, нужно в обязательном порядке не забывать о поддержке ликвидности коммерческих банков.

В.ЮЩЕНКО при этом отметил, что считает одной из первоочередных задач реструктуризацию задолженности клиентов перед банками. От этого, считает он, зависит дальнейшая деятельность каждого конкретного банка, а также облегчение выполнения обязательств самих клиентов.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросу о ситуации с платежами населением кредитов.

На встрече банкиры также отметили, что считают целесообразным, чтобы в действиях НБУ было больше открытости и прозрачности. По их убеждению, Нацбанк должен максимально приблизиться к банковской системе и работать вместе. Речь идет, в том числе, о порядке обсуждения и согласования с участниками рынка регуляторных актов. По мнению банкиров, открытость НБУ важна и для понимания гражданами шагов, мотиваций и последствий происходящих событий.

Глава государства при этом высказался за целесообразность проведения еженедельных встреч НБУ с банкирами.

Участники встречи также затронули вопрос о Государственном бюджете на 2009 год. В первую очередь была выражена обеспокоенность по поводу реалистичности расчетов правительством макроэкономических показателей.