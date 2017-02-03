Санкции надо не только продолжать, но и расширять - Яценюк

"Кремлевские преступники расстреляли ракетами палаточный городок с гуманитарной помощью в Авдеевке. Есть погибшие. Оккупационные войска намеренно целились сюда, чтобы оставить людей без гуманитарной помощи", - написал он.

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"Сколько еще таких преступлений должен совершить Путин и его режим, чтобы мир перестал сомневаться в том, стоит ли продлевать санкции против Кремля?" - подчеркнул лидер "Народного фронта".

По его словам, санкции нужно не только продолжать, но и расширять: "Сколько тысяч украинцев должно погибнуть, чтобы весь цивилизованный мир наконец признал глобальную угрозу и объединился для наказания преступников?", - написал Арсений Яценюк.