Санкции надо не только продолжать, но и расширять - Яценюк
Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на своей странице в Facebook отметил, что после обострения в Авдеевке санкции против РФ надо не только продолжать, но и расширять.
"Кремлевские преступники расстреляли ракетами палаточный городок с гуманитарной помощью в Авдеевке. Есть погибшие. Оккупационные войска намеренно целились сюда, чтобы оставить людей без гуманитарной помощи", - написал он.
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"Сколько еще таких преступлений должен совершить Путин и его режим, чтобы мир перестал сомневаться в том, стоит ли продлевать санкции против Кремля?" - подчеркнул лидер "Народного фронта".
По его словам, санкции нужно не только продолжать, но и расширять: "Сколько тысяч украинцев должно погибнуть, чтобы весь цивилизованный мир наконец признал глобальную угрозу и объединился для наказания преступников?", - написал Арсений Яценюк.