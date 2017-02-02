Ельченко в Совбезе ООН призвал представителя РФ посмотреть в глаза погибшего возле Авдеевки военного

Об этом заявил постпред Украины в ООН Владимир Ельченко во время заседания Совбеза ООН, передает ТСН.

Он подчеркнул, что в Авдеевке без воды, электричества и отопления остаются 16 тысяч человек, в том числе - 2 тысячи детей при 18 градусов мороза.

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"Наши люди стоят перед своими павшими защитниками на коленях, а российские оккупанты похоронены в безымянных могилах", - сказал Ельченко.

Также Ельченко показал представителю России фото погибшего украинского военного Андрея Кызыла и сказал: "Посмотрите в его глаза, вы его убили!".

Напомним, УНИАН ведет прямую трансляцию заседания Совета Безопасности ООН, которая рассматривает ситуацию вокруг Авдеевки.