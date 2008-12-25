Черновецкий придумал собственный налог - на роскошь

На сегодняшнем заседании сессии Киевсовета с докладом о введении в столице отдельного платежа за пользование предметами роскоши должен выступить Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, который внес на рассмотрение депутатов проект решения о проведении в Киеве тематического референдума с целью определения мнения киевлян о введении таких платежей.

О.ДОВГИЙ сообщил, что предложение и соответствующий проект решения о введении платежа за пользование предметами роскоши озвучил на согласительном совете Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Это предложение было поддержано, и потому с голоса внесено в повестку дня сегодняшнего заседания. Депутаты 64 голосами поддержали эту инициативу для сегодняшнего рассмотрения.

О.ДОВГИЙ отметил, что в условиях финансового кризиса для города важны новые источники пополнения местного бюджета, и предложенный мэром налог на предметы роскоши может стать таким потенциальным источником поступлений.

Внесенным проектом предусматривается дать поручение Киевской городской госадминистрации подготовить и провести местный референдум по вопросам введения в столице общеобязательного платежа – целевого социального взносу владельцев предметов роскоши.

Как сообщал УНИАН, вчера на пресс-конференции Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что в Киеве предусматривается внести дополнительную плату за дорогие автомобили, пользование частными самолетами, вертолетами, а также за перемещение по водному пространству на частных лодках и за пролет над городом и т.д.