Черновецкий придумал собственный налог - на роскошь
Введут после референдума?
|Олесь Довгий
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, который внес на рассмотрение депутатов проект решения о проведении в Киеве тематического референдума с целью определения мнения киевлян о введении таких платежей.
О.ДОВГИЙ сообщил, что предложение и соответствующий проект решения о введении платежа за пользование предметами роскоши озвучил на согласительном совете Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Это предложение было поддержано, и потому с голоса внесено в повестку дня сегодняшнего заседания. Депутаты 64 голосами поддержали эту инициативу для сегодняшнего рассмотрения.
О.ДОВГИЙ отметил, что в условиях финансового кризиса для города важны новые источники пополнения местного бюджета, и предложенный мэром налог на предметы роскоши может стать таким потенциальным источником поступлений.
Внесенным проектом предусматривается дать поручение Киевской городской госадминистрации подготовить и провести местный референдум по вопросам введения в столице общеобязательного платежа – целевого социального взносу владельцев предметов роскоши.
Как сообщал УНИАН, вчера на пресс-конференции Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что в Киеве предусматривается внести дополнительную плату за дорогие автомобили, пользование частными самолетами, вертолетами, а также за перемещение по водному пространству на частных лодках и за пролет над городом и т.д.