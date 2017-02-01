В Авдеевке с начала обострения погиб 1 мирный житель, 2 ранены - Жебривский
В Авдеевке с начала обострения ситуации с 29 января погибла одна мирная жительница, двое ранены.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский во время телефонного включения в Украинском кризисном медиа-центре из Авдеевки.
"Из гражданских погибла одна женщина. И на сегодняшний день гражданских ранено двое", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.
В городе повреждены жилые дома, проблемы с электричеством, водой и отоплением.
Сегодня в полдень Жебривский заявил, что российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантии прекращения огня в районе Авдеевки.