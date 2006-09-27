Аделаджа расскажет о сокровенности женщины. Пресс-конференция в УНИАН

28 сентября в 11-00 в УНИАН состоится пресс-конференция старшего пастора церкви «Посольство Божье» Сандея Аделаджа. Будут рассматриваться вопросы: «Участие п.Сандея Аделаджа во встрече «Всемирная Инициатива Клинтона» (Clinton Global Initiative), которая проходила г. Нью- Йорке с 20 по 22 сентября 2006 г.”; презентация «Клуба 1000»”, мужской конференции “Мужчина, достигай максимума” и женской конференции “Сокровенность женщины” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 553-15-38; 8067-419-19-55 Лариса, e-mail: info@godembassy.org. Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.