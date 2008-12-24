Яценюк убежден, что весной досрочных выборов в ВР не будет
18:27, 24 декабря 2008Политика
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...разве что вместе с президентскими
Бывший председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК уверен, что весной досрочных парламентских выборов не будет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.
«Думаю, что перспективы проведения досрочных парламентских выборов в 2009 году очень низкие. Они чрезвычайно туманны, ведь сегодня немногие из политических игроков заинтересованы в проведении их весной», - сказал А.ЯЦЕНЮК.
При этом он заметил, что если и возникнет такой вопрос, «то он может объединяться исключительно с президентскими (выборами)».
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