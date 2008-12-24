Депутат Портнов обвинил Ющенко в "абсолютной лжи"

Народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ отбрасывает обвинение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в защите обвиненного во взяточничестве экс-судьи Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА.

“Озвученое сегодня на пресс-конференции заявление Президента ЮЩЕНКО о том, что скандально известного судью Львовского апелляционного административного суда ЗВАРИЧА вроде бы защищали премьер-министр Украины Юлии ТИМОШЕНКО и народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ является абсолютной ложью”, - заявил заместитель руководителя фракции БЮТ А.ПОРТНОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

При этом депутат отметил, что именно БЮТ инициировал требование к председателю Верховного суда и генеральному прокурору Украины немедленно внести в Верховную Раду представление на арест судьи, “которое по неизвестным причинам неделю не подавалось Генпрокуратурой, которой сегодня, фактически, руководит Президент».

«Именно по моей письменной инициативе в комитете ВР по вопросам правосудия было проголосовано решение предоставить согласие на арест этого судьи», - отметил народный депутат.

А.ПОРТНОВ также отметил, что он является автором проекта постановления о привлечении к уголовной ответственности и отстранении от должности представителя Президента в парламенте Петра ОЛИЙНИКА, “в кабинете которого, как свидетельствуют материалы уголовного дела, судья И.ЗВАРИЧ получил взятку 100 тыс. долларов”.

А.ПОРТНОВ отметил, что Блок Юлии Тимошенко имеет к Президенту несколько вопросов относительно судьи И.ЗВАРИЧА.

«Во-первых, за какие «заслуги» ЮЩЕНКО назначил своим указом ЗВАРИЧА председателем Львовского апелляционного административного суда? Во-вторых - за что он присвоил упомянутому судье звание заслуженного юриста Украины? В-третьих - почему Президент, получив постановление Генеральной прокуратуры, в котором сказано, что именно представитель Президента в парламенте является соучастником дачи взятки, до сих пор не освободил его от занимаемой должности?», - сказал А.ПОРТНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 декабря, В.ЮЩЕНКО на пресс-конференции заявил, что БЮТ помогает экс-судье И.ЗВАРИЧУ избежать уголовной ответственности.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Печерский районный суд Киева, «который находится далеко от Львова, под давлением народного депутата ПОРТНОВА, который действует по указанию премьер-министра», рассматривает вопрос об отмене уголовного дела против И.ЗВАРИЧА.