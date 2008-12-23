Регионалы уверены, что бюджет Тимошенко не решит ни одной проблемы

Фракция Партии регионов считает непрофессиональным проект государственного бюджета на 2009 год, представленный правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после презентации Кабинетом министров проекта госбюджета заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что правительство спешно «состряпало проект госбюджета, о чем свидетельствуют основные макропоказатели».

«То, что мы видим, - апофеоз общепризнанного непрофессионализма, безграмотности правительства», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что презентованный бюджет не решит ни одной существующей проблемы, но еще больше усилит существующие проблемы.