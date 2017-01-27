Фейгин: череду списанных "героев Новороссии" скоро увенчают Бородаем и Гиркиным

Об этом Фейгин написал в своем твиттере.

«Череду "списанных" героев Новороссии увенчают в ближайшее время Бородаем и Гиркиным. Причём, у них ситуация совсем безвыходная, из-за Боинга», – отметил адвокат.

«Складывается впечатление, что ФСБ работает, как филиал СБУ», – отметил ранее Фейгин, комментируя информацию о смерти Валерия Болотова.

Складывается впечатление, что ФСБ работает, как филиал СБУ//Умер первый глава ЛНР Валерий Болотов: https://t.co/ZnbICguFv8 — Mark Feygin (@mark_feygin) 27 января 2017 г.

Череду "списанных" героев Новороссии увенчают в ближайшее время Бородаем и Гиркиным. Причём, у них ситуация совсем безвыходная, из-за Боинга — Mark Feygin (@mark_feygin) 27 января 2017 г.

В то же время, в социальных сетях сторонники боевиков заявляют, что Болотова, который хотел вернуться в Луганск и рассказать о преступной деятельности Плотницкого, скорее всего, ликвидировали.

Ватники считают, что Болотов не умер, а его убили,т.к. он собирался вернуться в Луганск и рассказать о зверствах главарей расейских боевиков pic.twitter.com/rT8KYMDiJc — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 27 января 2017 г.

Как ранее сообщал УНИАН, российское издание «РБК», со ссылкой бывшего «премьер-министра» «ДНР» Александра Бородая и источник, близкий к Болотову, проинформировало о смерти Валерия Болотова.

Бородай заявил, что узнал о смерти Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей смерти. Источник РБК, близкий к Болотову, подтвердил смерть бывшего главы луганских террористов. По информации РБК, причины смерти Болотова выясняются.

Смерть Болотова подтвердил и беглый украинский политик Олег Царев.