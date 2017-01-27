Фейгин: череду списанных "героев Новороссии" скоро увенчают Бородаем и Гиркиным
Российский адвокат Марк Фейгин считает, что следом за экс-главарем «ЛНР» Валерием Болотовым умрут другие деятели террористических «республик» - Александ Бородай и Игорь Гиркин, которых связывает информация относительно сбитого малайзийского «Боинга».
Об этом Фейгин написал в своем твиттере.
«Череду "списанных" героев Новороссии увенчают в ближайшее время Бородаем и Гиркиным. Причём, у них ситуация совсем безвыходная, из-за Боинга», – отметил адвокат.
«Складывается впечатление, что ФСБ работает, как филиал СБУ», – отметил ранее Фейгин, комментируя информацию о смерти Валерия Болотова.
Складывается впечатление, что ФСБ работает, как филиал СБУ//Умер первый глава ЛНР Валерий Болотов: https://t.co/ZnbICguFv8— Mark Feygin (@mark_feygin) 27 января 2017 г.
Череду "списанных" героев Новороссии увенчают в ближайшее время Бородаем и Гиркиным. Причём, у них ситуация совсем безвыходная, из-за Боинга— Mark Feygin (@mark_feygin) 27 января 2017 г.
В то же время, в социальных сетях сторонники боевиков заявляют, что Болотова, который хотел вернуться в Луганск и рассказать о преступной деятельности Плотницкого, скорее всего, ликвидировали.
Ватники считают, что Болотов не умер, а его убили,т.к. он собирался вернуться в Луганск и рассказать о зверствах главарей расейских боевиков pic.twitter.com/rT8KYMDiJc— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 27 января 2017 г.
Как ранее сообщал УНИАН, российское издание «РБК», со ссылкой бывшего «премьер-министра» «ДНР» Александра Бородая и источник, близкий к Болотову, проинформировало о смерти Валерия Болотова.
Бородай заявил, что узнал о смерти Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей смерти. Источник РБК, близкий к Болотову, подтвердил смерть бывшего главы луганских террористов. По информации РБК, причины смерти Болотова выясняются.
Смерть Болотова подтвердил и беглый украинский политик Олег Царев.