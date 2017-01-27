Вятрович объяснил, почему испортились отношения между Украиной и Польшей

Об этом в интервью "Апострофу" заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Действительно, мы можем сказать, что в 2016 году отношения между Украиной и Польшей были худшими за все время независимости обоих государств. На самом деле, они достаточно серьезно испортились, и в первую очередь из-за желания отдельных политиков в Польше использовать тему конфликтного прошлого для сбора политических дивидендов", - отметил он.

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Вятрович напомнил, что уже были совместные заявления-жесты взаимного прощения в парламенте, были совместные заявления президентов, совместные заявления церквей, общественности и так далее.

"Поднимать еще раз эту тему не было никакого смысла, кроме одного: получить политические дивиденды, чем и воспользовались правые политические силы в соседней Польше. Очевидно, что этим пользуются не только правые политические силы, а и российская пропаганда, которая раскачивает эту тему для усиления противостояния между украинцами и поляками", - считает директор Украинского института национальной памяти.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2016 года в польском Перемышле участники "Марша орлят перемышльских и львовских", который состоялся под патронатом мэра города, выкрикивали "Смерть украинцам". Посол Польши в Украине Ян Пекло предположил, что антиукраинский инцидент во время марша в Перемышле является провокацией, "в которой есть рука Кремля".

17 декабря мэра Перемышля Роберта Хому, который должен был прибыть во Львов, не впустили на территорию Украины. В СБУ объяснили, что ему запрещен въезд в страну на 5 лет за участие в антиукраинских мероприятиях и разжигание межнациональной розни. "Запретили в 2016 году на 5 лет за деятельность, направленную во вред государственной безопасности Украины, а также в интересах обеспечения национальной безопасности и в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности, законами Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "Об основах национальной безопасности Украины", - сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

18 января Посольство Польши направило МИД Украины ноту с просьбой предоставить полное объяснение обстоятельств для запрета на въезд в страну мэру Перемышля. Вице-министр иностранных дел Польши заявил Ян Дзедзичак заявил, что, по его информации, СБУ имела сомнения относительно позиции мэра Хомы.

«Эта аргументация непонятна, странна и неприемлема», - отметил вице-министр. Также он заявил, что решение о запрете, выданное мэру Перемышля, вредит польско-украинским отношениям. По его словам, если украинская сторона не отменит этого решения, то представители МИД Польши не будут присутствовать на Польско-Украинском форуме в Ряшеве, который начинается в пятницу. Вице-министр отметил, что это будет только началом польской реакции, которая будет иметь действительно серьезные последствия.