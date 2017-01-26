Польша угрожает Украине серьезными последствиями из-за запрета на въезд мэру Перемышля

Польша заявляет, что отреагирует на запрет Киева относительно въезда на территорию Украины мэра польского Перемышля, сообщает «Польское радио».

Издание отмечает, что вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзичак заявил, что польская сторона не будет присутствовать на Польско-украинском форуме в Ряшеве и это только начало реакции Варшавы в случае, если Киев не отменит запрет.

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Дзедзичак подчеркнул, что реакция Польши будет иметь серьезные последствия.

"Без объяснения этой ситуации, без отмены этого решения, мы себе не представляем дальнейшего сотрудничества", - заявил вице-министр иностранных дел.

Напомним, 17 января мэр польского Перемышля заявил, что его не впустили на территорию Украины.

Позже, мэру польского города Перемышль Роберту Фоме Служба безопасности Украины официально запретила въезд в Украину из-за его участия в антиукраинских мероприятиях в Перемышле.

"Оснований для такого запрета есть немало, это все открытая информация в медиа в Польше и Украине. Решение о запрете въезда было принято тогда, когда он принимал участие в антиукраинских мероприятиях в Перемышле. Это не была разовая случайность. Мы пришли к выводу, что этот человек откровенно и целенаправленно разжигал межэтническую и межнациональную вражду и целенаправленно работает в таком направлении, а это вредит двусторонним отношениям между Украиной и Польшей", – пояснил причину запрета въезда руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

В то же время посольство Польши направило в МИД Украины ноту с просьбой объяснить запрет на въезд для мэра Перемышля Роберта Хомы.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Польши Йоанна Вайда.

"Пока мы ожидаем официальной реакции украинской стороны. МИД использует все возможные аргументы для выяснения ситуации, которая сложилась", - отметила она. Кроме того, Вайда объяснила, что эта нота связана с просьбой мэра Перемышля узнать детали решения Украины.

Ранее, 10 декабря 2016 года, в польском Перемышле участники «Марша орлят перемышльских и львовских», который состоялся под патронатом мэра города, выкрикивали «Смерть украинцам». Посол Польши в Украине Ян Пекло предположил, что инцидент на марше в Перемышле является провокацией, «у которой есть рука Кремля».