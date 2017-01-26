Польша угрожает Украине серьезными последствиями из-за запрета на въезд мэру Перемышля
В Польше заявили, что не представляют дальнейшего сотрудничества с Украиной, если не будет отменен запрет на въезд для мэра Перемышля.
Польша заявляет, что отреагирует на запрет Киева относительно въезда на территорию Украины мэра польского Перемышля, сообщает «Польское радио».
Издание отмечает, что вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзичак заявил, что польская сторона не будет присутствовать на Польско-украинском форуме в Ряшеве и это только начало реакции Варшавы в случае, если Киев не отменит запрет.
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Дзедзичак подчеркнул, что реакция Польши будет иметь серьезные последствия.
"Без объяснения этой ситуации, без отмены этого решения, мы себе не представляем дальнейшего сотрудничества", - заявил вице-министр иностранных дел.
Напомним, 17 января мэр польского Перемышля заявил, что его не впустили на территорию Украины.
Позже, мэру польского города Перемышль Роберту Фоме Служба безопасности Украины официально запретила въезд в Украину из-за его участия в антиукраинских мероприятиях в Перемышле.
"Оснований для такого запрета есть немало, это все открытая информация в медиа в Польше и Украине. Решение о запрете въезда было принято тогда, когда он принимал участие в антиукраинских мероприятиях в Перемышле. Это не была разовая случайность. Мы пришли к выводу, что этот человек откровенно и целенаправленно разжигал межэтническую и межнациональную вражду и целенаправленно работает в таком направлении, а это вредит двусторонним отношениям между Украиной и Польшей", – пояснил причину запрета въезда руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.
В то же время посольство Польши направило в МИД Украины ноту с просьбой объяснить запрет на въезд для мэра Перемышля Роберта Хомы.
Об этом заявила пресс-секретарь МИД Польши Йоанна Вайда.
"Пока мы ожидаем официальной реакции украинской стороны. МИД использует все возможные аргументы для выяснения ситуации, которая сложилась", - отметила она. Кроме того, Вайда объяснила, что эта нота связана с просьбой мэра Перемышля узнать детали решения Украины.
Ранее, 10 декабря 2016 года, в польском Перемышле участники «Марша орлят перемышльских и львовских», который состоялся под патронатом мэра города, выкрикивали «Смерть украинцам». Посол Польши в Украине Ян Пекло предположил, что инцидент на марше в Перемышле является провокацией, «у которой есть рука Кремля».