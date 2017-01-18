Запрет на въезд мэру Перемышля: Польша требует от Украины объяснений

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Польши Йоанна Вайда, передает Interia.pl.

"Пока мы ожидаем официальной реакции украинской стороны. МИД использует все возможные аргументы для выяснения сложившейся ситуации", - отметила она.

Кроме того, Вайда объяснила, что эта нота связана с просьбой мэра Перемышля узнать детали решения Украины.

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Как сообщал УНИАН, 17 января мэр польского Перемышля заявил, что его не впустили на территорию Украины.

Ранее, 10 декабря 2016 года, в польском Перемышле участники «Марша орлят перемышльских и львовских», который состоялся под патронатом мэра города, выкрикивали «Смерть украинцам». Посол Польши в Украине Ян Пекло предположил, что инцидент на марше в Перемышле является провокацией, «у которой есть рука Кремля».