Регионал обрадовался новому налогу от Тимошенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ готов платить налог на недвижимость, поскольку имеет для этого возможности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, комментируя сообщение первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА о том, что правительство намерено внести на рассмотрение парламента проект закона о введении налога на недвижимость для богатых граждан.

По мнению А.ЛАВРИНОВИЧА, «налогообложение недвижимости является правильным».

«Платить налог могу, поскольку я имею для этого возможности», - заметил он.

В то же время первый вице-спикер подчеркнул, что при введении такого налога необходимо действовать очень осторожно, поскольку могут пострадать малообеспеченные слои населения.

Говоря о том, повлиял ли на его семейный бюджет экономический кризис, А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что на данный момент существенного влияния не почувствовал, поскольку больше всего кризис влияет на самых бедных и самых богатых граждан. Он добавил, что не принадлежит к этим категориям.