ПАСЕ приняла резолюцию по Украине, сторонникам РФ не удалось откорректировать текст
Парламентская ассамблея Совета Европы призвала к консолидации все политические силы в Украине с целью проведения необходимых реформ, поскольку российская агрессия не может быть оправданием за промедление на этом пути.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующую резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине" приняли по результатам обсуждения сегодня в Страсбурге в рамках зимней сессии ПАСЕ.
Резолюцию подготовили члены Мониторингового комитета депутат от Испании Йорди Хукла и депутат от Германии Аксель Фишер.
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"За" проголосовали 106 членов ПАСЕ, "против" - 11, "воздержались" - 9.
«Важно, что нашим оппонентам не удалось поменять термины "российская агрессия" на "внутренний конфликт", подменить понятие "свободные выборы" на "выборы под дулом автомата" и избирательной комиссией во главе с автомойщиком!», – отметил на своей странице в Facebook вице-президент ПАСЕ и нардеп Георгий Логвинский.
Как сообщал УНИАН, вчера, 24 января, в ПАСЕ принята резолюция "Нападки на журналистов и свобода СМИ в Европе" с требованием освободить политических заключенных в Крыму.