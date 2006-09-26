Азаров разрешил Европе не аплодировать

В вопросе вступления во Всемирную торговую организацию Киргизия выставляет Украине “необоснованные требования вернуть негосударственные долги”. Это сообщил первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ сегодня во время встречи с председателем Директората Европейской Комиссии по вопросам стран Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии Хьюгом МИНГАРЕЛЛИ.

В ходе встречи стороны обсудили состояние выполнения Плана действий Украина - ЕС и перспективу заключения нового соглашения между ЕС и Украиной взамен Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, срок которого истекает в 2008 году, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В частности, Н.АЗАРОВ выразил убеждение, что со своей стороны правительство Украины сделает все возможное для интеграции страны в ЕС и вступление в ВТО, в частности. В этом контексте он сообщил, что основная работа по подготовке присоединения к ВТО была выполнена в 2003-2004 годах, сейчас же Украине осталось подписать соглашение с Киргизской Республикой, которая выставляет необоснованные требования вернуть негосударственные долги. Н.АЗАРОВ попросил содействия у Европейского Союза о правильном понимании отсутствия со стороны Киргизстана претензий в сфере регулирования именно ВТО.

„Ми достаточно прагматичное правительство, которое любые декларации оценивает по реальным делам. Сегодня Украина стоит на пороге самых значительных структурных реформ за всю историю Независимости, которые призваны кардинально повысить уровень жизни людей и инвестиционную привлекательность нашей страны. Мы предлагаем Европейскому Союзу реальное сотрудничество, реальные проекты”, - подчеркнул первый вице-премьер-министр Украины.

В частности, как сообщил Н.АЗАРОВ, в планах правительства - развивать транспортные коридоры, а именно: Украина намерена совместить морские порты Черного и Балтийского морей. Для выполнения этого проекта могут быть привлечены бюджетные средства, кредитные ресурсы и ресурсы частных корпораций. Кроме этого, планируется объединение украинских морских портов на Черном море с портами стран Балтии, поскольку сейчас нормального соообщения, по словам правительственного чиновника, между ними нет.

„Перед нами стоят задачи модернизации нашей тепловой и ядерной энергетики, воплощение программ по энергосбережению, - сообщил Н.АЗАРОВ. – Эти программы будут интересны и для Европейского Союза, поскольку увеличат энергетические мощности Украины”. Также первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины рассказал о преимуществах нашего государства в области авиастроения и предложил Европейскому Союзу сотрудничество в серийном производстве самолетов Ан-148.

В конце беседы Н.АЗАРОВ поблагодарил Х.МИНГАРЕЛЛИ за встречу и отметил: „Ми не ждем оваций, но рассчитываем на понимание”.