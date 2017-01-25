Евродепутат: отменить санкции против России означает отдать Украину

Об этом заявил действующий председатель комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок в интервью изданию Deutsche Welle.

"Смотрите, это значит отдать Украину в обмен на сокращение Москвой части ее ядерного арсенала. Мне кажется, что такая сделка не имеет смысла", - заявил евродепутат.

Читайте такжеЕврокомиссар Ган в ПАСЕ в ответ на пророссийское заявление напомнил, почему были введены санкции против РФ

Так Брок прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа, которое тот высказал в интервью британскому изданию The Times еще до своей инаугурации.

"Мне будет интересно наблюдать за ходом дебатов в американском Сенате по этому поводу. Что скажут (критически настроенные к России представители Республиканской партии. - Ред.) сенаторы Коркер и Маккейн", - добавил Брок.

Он также подчеркнул, что санкции против Москвы были введены с целью выполнения минских договоренностей. "Мы можем снять санкции, если это будет сделано. Это цена", - отметил депутат.

Кроме того, Брок назвал войну в Сирии завершенной после "завершения войны против умеренных сил". По его мнению, "Россия в какой-то степени пренебрегла дипломатическим решением в пользу военного". В то же время евродепутат призвал Москву занять конструктивную позицию на мирных переговорах по разрешению сирийского конфликта.

"Я считаю, что Россия должна понимать, что несоблюдение международных правовых норм, затягивание мирных переговоров, которые бы учитывали интересы всех сторон, - не лучшее основание для поиска долгосрочных решений в отношении Сирии", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятия санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.