В Польше объяснили рассекреченный документ о пророссийском курсе политики

Об этом в Twitter написал экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

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"Помните, документ появился еще до войны между Грузией и Россией. Россия тогда хотела заключить Соглашение о свободной торговле с ЕС", – написал он.

Кроме того, Сикорский отметил, что такой пророссийский поворот на юго-востоке ЕС произошел в 2009 году. По его словам, президент РФ Владимир Путин рассматривал этот регион в качестве весомого геополитического вызова для России.

Tylko pamiętajmy, że notatka została napisana przed wojną rosyjsko-gruzińską. Rosją zabiegała jeszcze o umowę o wolnym handlu z UE. https://t.co/7L3tdgYcho — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 24 января 2017 г. Taki zwrot prorosyjski, że w 2009 roku przekonalismy całą UE do Part. Wsch., co Prez.Putin uznał na największe wyzwanie geopolityczne Rosji. — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 24 января 2017 г.

Как сообщал УНИАН, министерство иностранных дел Польши опубликовало секретный документ "Тезисы о политике Республики Польша в России и Украине", датированный 2008 годом, который, как отмечают в ведомстве, "был началом перехода правительства Дональда Туска от проукраинской внешней политики, к политике пророссийской".