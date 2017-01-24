В Польше опубликовали документ об отказе от проукраинской внешней политики и переходе к пророссийскому курсу (документ)

Министерство иностранных дел Польши опубликовало секретный документ "Тезисы о политике Республики Польша в России и Украине", датированный 2008 годом, который, как отмечают в ведомстве, "был началом перехода правительства Дональда Туска от проукраинской внешней политики, к политике пророссийской", сообщает PAP.

В октябре 2015 года были сняты ограничения по секретности документа. При этом, по словам нынешнего главы польского МИД Витольда Ващиковского, с помощью документа, тогдашние чиновники надеялись поднять репутацию на Западе.

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«Эти тезисы стали началом отказа от проукраинской политики в пользу политики пророссийской. Авторы не имели иллюзий относительно успеха, но признали, что "пророссийскость" должна стать своеобразным инструментом, трюком для Запада, хотели таким образом получить более высокую репутацию на Западе", – сказал Ващиковский.

В то же время чиновник отметил, что документ наполнен ложными утверждениями.

"Авторы документа утверждают, что современная Россия не руководствуется мессианистической идеологией или иной идеологией такого типа ... Это крайне ошибочный тезис», - подчеркнул он, добавив, что неверный тезис и о том, что польско-украинские отношения являются неважными и мелкими.

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"Абсолютно ошибочным тезисом является то, что Россия не будет готова рискнуть столкнуться с объединенной Европой и Западом, уже через несколько месяцев мы имели Грузию, а теперь имеем уже три года войны в Украине", - подчеркнул Ващиковский.

Как сообщал УНИАН ранее, польское министерство иностранных дел было не удовлетворено разъяснениями, полученными от посольства РФ в Польше относительно слов Путина о том, что он лично слушал разговоры в кабине пилотов Ту-154, который разбился под Смоленском в 2010-м году. Об этом заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский.

"Конечно, мы не удовлетворены объяснениями российского посольства, потому, что они не объясняют этого выступления президента Путина, который совсем по другому (...) комментировал "записи разговоров в кабине пилотов президентского Ту-154 – ред.). Мы (Польша – ред.) не имеет в своем распоряжении таких записей", – сказал Ващиковский.