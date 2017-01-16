Польша не удовлетворена объяснением РФ слов Путина о Смоленской катастрофе

Об этом глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил журналистам в Брюсселе после встречи глав МИД стран ЕС, сообщает Onet со ссылкой на PAP, передает Европейская правда.

"Конечно, мы не удовлетворены объяснениями российского посольства, потому что они не объясняют этого выступления президента Путина, который совсем по другому (...) комментировал "записи разговоров в кабине пилотов президентского Ту-154 – ред..). Мы (Польша – ред.) не имеет в своем распоряжении таких записей", – сказал Ващиковский.

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Издание напоминает, что Путин во время своей прошлогодней итоговой пресс-конференции заявил, что "лично читал" расшифровки записи разговоров пилотов самолета президента Польши Леха Качиньского и "человека из охраны", который вошел в кабину пилотов и требовал от тех, чтобы они приземлились несмотря на возражения экипажа.

В ответ на такое заявление польское Минобороны сообщило, что обратилось к властям РФ с требованием немедленного предоставления Польше записи разговоров в кабине пилота Ту-154м.

По словам польского оборонного ведомства слова президента России позволяют сделать вывод, что власти РФ "имеют такой текст разговоров между пилотами и пассажирами, который никогда не был предоставлен Польше".

С требованием предоставить разъяснения относительно того, на какие документы опирался Путин, выступило также польское посольство в Москве.

Сегодня, 16 января, посольство России в Варшаве сообщило, что российская сторона не имеет доступа к другим аудио записей, касающихся переговоров в кабине экипажа польского Ту-154, кроме тех, которые уже были переданы Польше, а высказывания Путина на тему смоленской катастрофы основывались на общеизвестных фактах, которые "соответствуют результатам и выводам официального расследования по факту катастрофы".