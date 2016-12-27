Глава МИД Польши: Минские соглашения выполнены не будут, "нормандский формат" нужно расширить

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский считает, что Минские соглашения не будут полностью реализованы. Об этом говорится в его заявлении, распространенном на сайте МИД Польши.

"По нашему мнению, минские соглашения не будут выполнены", – сказал он.

По мнению Ващиковского, для завершения конфликта на Донбассе необходимо расширять «нормандский формат». Он подчеркнул, что Польша, как страна, которая граничит со страной-агрессором (Калининградская обл. РФ, - ред.), настаивает на расширении группы в Минске, включив в ее состав США и Польшу.

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"Нужно расширить нормандский формат, потому что только европейские государства, такие, как Франция или Германия не в состоянии привести к изменениям в противостоянии с Россией. (...) Мы единственное государство ЕС и НАТО, которое граничит как с агрессором, так и жертвой агрессии. Любое обострение ситуации будет на нас влиять", – так обосновывает необходимость привлечения Польши к переговорам по Донбассу Ващиковский.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что "нормандский формат" в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе работает вяло, но должен быть продолжен.

По его словам, «нормандскому формату» альтернативы нет.

«Нормандский формат» действительно не демонстрирует такой сверхэффективности и остается только сожалеть о том, что он работает так вяло, но другого нет. И я лично считаю, что работа в этом формате должна быть продолжена. Если мы потеряем этот механизм, этот инструмент, то ситуация будет деградировать достаточно быстро, чего бы не хотелось», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 24 декабря на Донбассе должен начаться «режим тишины». Впрочем боевики не придерживаются договоренностей и продолжают вести провокационные обстрелы на востоке Украины.