Тимошенко предложила Кужель вернуться к власти

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила Александре КУЖЕЛЬ, которая ранее занимала должность главы Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, вернуться в органы исполнительной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказала в программе «Шустер Live» на телеканале «Украина».

Она отметила, что у А.КУЖЕЛЬ очень большой опыт по защите малого или среднего бизнеса, который на сегодняшний день нуждается в очень большой защите.

«Ее (А.КУЖЕЛЬ – УНИАН) выбросили когда-то из правительства в каком-то году за то, что она реально возглавила бизнесменов, и реально поставила задачу, что нужно сделать, чтобы бизнес дышал. Я хочу ей сегодня сказать, что хочу ее вернуть в систему исполнительной власти», - сказала глава правительства.

А.КУЖЕЛЬ принимала участие в программе«Шустер Live», но не дала ответ на предложение Ю.ТИМОШЕНКО.

Также премьер сообщила, что правительство планирует разработать законопроект по упрощению регуляторной системы, в частности, для защиты малого и среднего бизнеса от бюрократов.

Справка УНИАН. А.КУЖЕЛЬ - заслуженный экономист Украины. Народный депутат Украины 2-го созыва.

С апреля 1998 по январь 2000 гг. возглавляла Государственный комитет Украины по вопросам развития предпринимательства. С января 2000 по апрель 2003 гг. - Госкомитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

В 2003-2004 гг. была советником председателя Национального банка Украины.

С марта по декабрь 2007 года А.КУЖЕЛЬ занимала должность заместителем министра регионального развития и строительства Украины Владимира РЫБАКА.

С 2005 года возглавляет аналитический центр "Академия".