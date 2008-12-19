Ахметов и Игорь Крутой вручили детям подарки к Дню Св. Николая

Народный депутат от Партии регионов, президент футбольного клуба «Шахтер», бизнесмен Ринат АХМЕТОВ уверен, что для преодоления кризиса в Украине необходимо единство как политической, так и бизнес-элиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Донецке, находясь в школе-интернате №1, куда он вместе с российским композитором Игорем КРУТЫМ привез подарки для детей ко Дню Святого Николая.

По словам Р.АХМЕТОВА, для правильной оценки экономического кризиса в Украине и выработки стратегии его преодоления необходимо, «чтобы были едины и политическая элита, и бизнес-элита, чтобы мы консолидировались и вместе преодолели все препятствия».

Он считает, что власти и бизнесменам нужно реально оценить масштабы кризиса и найти выход из него.

«Очень важно, чтобы мы нашли правильный рецепт, если мы кризиса будем бояться, то это больнее по нам ударит… Я убежден, что если мы все вместе справимся, то Украина станет намного сильнее», - сказал Р.АХМЕТОВ.