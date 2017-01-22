Полторак: Путин и его силы не будут иметь легкой прогулки по территории Украины

Об этом Полторак заявил в интервью Радио Свобода после инаугурации Дональда Трампа.

«Очень важно для Украины иметь политическую поддержку со стороны Соединенных Штатов и сохранять санкции, введенные против России, ибо это один из важнейших аспектов для сдерживания дальнейшей эскалации со стороны президента Владимира Путина», – сказал Полторак.

Он отметил, что отмена санкций даст «опасный сигнал» России и другим странам, которые нарушают международное право, и не исключил в результате этого «хаоса в мире».

По мнению Полторака, Россия может иметь целью захват больших территорий Украины или даже вторжение в одну из стран-членов НАТО.

Министр обороны Украины также отметил, что большую часть иностранной помощи (всего 18 стран), в том числе в виде военной техники и подготовки солдат, Киев получает от Соединенных Штатов, Великобритании, Канады и Литвы.

С 2014 года помощь Вашингтона для Украины составила более 1,3 миллиарда долларов с учетом стоимости обучения и оборудования. В то же время, добавил Полторак, только Литва предоставила Украине стрелковое оружие и боеприпасы к нему.

По словам главы Минобороны, помощь США, особенно в подготовке войск, имеет решающее значение для Украины.

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«К сожалению, мы не можем влиять на любые решения Трампа, он может принять их или не принять относительно помощи США Украине», – сказал Полторак, добавив, что, несмотря на это, Украина будет защищаться «до конца».

«То в чем, я могу быть уверен, что Путин и его силы не будут иметь легкой прогулки по территории Украины», – добавил министр обороны.

По его мнению, единственный способ закончить конфликт на Донбассе – «политическими и дипломатическими средствами», но это возможно, только если Украина будет иметь мощную армию.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в рамках ежегодного собрания Всемирного экономического форума в Давосе 20 января, заявил, что надеется продолжить плодотворное сотрудничество между Украиной и США и ожидает трансатлантического единства.

Президент США Дональд Трамп, который вступил в должность накануне, раньше предполагал вероятность сокращения или отмены санкций в отношении России за ее аннексию Крыма и поддержку боевиков на востоке Украины. Вместе с тем в одном из последних интервью изданию Wall Street Journal он заявил, что санкции будут сохранены по крайней мере «еще некоторое время».

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».

По данным ООН, на Донбассе погибло около 10 тысяч человек, свыше 22 тысяч были ранены в результате агрессии России.

Как сообщал УНИАН, ранее Полторак заявлял, что Украина не может растягивать процесс приведения Вооруженных сил к стандартам НАТО через продолжающуюся российскую агрессию.

Он признал, что «задача является чрезвычайно тяжелыми по переходу на стандарты Альянса и завершение реформирования до 2020 года». Но, по его словам, он лично не видит угроз для выполнения этого плана.