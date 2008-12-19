Ющенко поручил СБУ разобраться с информационной атакой на НБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Службе безопасности Украины разобраться, кто стоит за информационными провокациями о якобы отсутствии резервного фонда Национального банка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на совещании с банкирами.

Президент подчеркнул, что сегодня валютные резервы НБУ составляют 30 млрд. долларов США, а если учитывать и 12 млрд. долларов транша Международного валютного фонда, то эта сумма составит 42 млрд. долларов.

В.ЮЩЕНКО назвал ложной распространенную в СМИ информацию об отсутствии резервного фонда или его неликвидности.

«Я поручил СБУ разобраться, кто стоит за этой информационной атакой. Я не исключаю, что за этими стоят украинские силы, которые через международные сайты выбрасывают информацию для того, чтобы расшатать, дестабилизировать банковскую систему и на этом сделать политические выводы», - сказал Президент, добавив, что эти силы таким образом пытаются списать свои провалы в экономической политике, в том числе и отсутствие источников финансирования, через ряд популистских действий.

Как сообщал УНИАН, валовые международные резервы Национального банка Украины в ноябре с.г. увеличились на 2,6%, или 819 млн. дол., – до 32 млрд. 742,68 млн. дол. (с учетом транша МВФ).

Сегодня, 18 декабря, председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО заявил, что золотовалютные резервы Украины имеют качественную структуру и высокий уровень ликвидности.