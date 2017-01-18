Донбасс не может иметь в Конституции отдельный статус - Кравчук (видео)

Об этом в интервью 112 Украина заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словами, надо принять новую Конституцию. Если ВР не может - принять народом.

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"Донбасс не может иметь в Конституции какой-то отдельный статус. Я не знаю, кто позволил, чтобы нам, нации, международная организация диктовала, какую конституцию нам принимать. Это – недоразумение, ошибка. Теперь это будет для нас проблемой. Нам всегда будут напоминать, чтобы мы проводили выборы на Донбассе", - считает Кравчук.

Кроме того, уверен первый президент Украины, если взять все пункты, которые есть в Минских договоренностях, то их можно выполнить, кроме Конституции.

"Мы говорим, что нельзя это делать сегодня на Донбассе, пока там война, пока там не восстановлена украинская власть, пока мы не имеем границ, которые бы обеспечивали суверенитет, целостность нашего государства", - подытожил Кравчук.