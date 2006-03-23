ПОРА-ПРП будет пикетировать Омельченко и Луценко. Акция «Нас 52%» отменяется

Сегодня гражданский блок «ПОРА-ПРП» проведет пикетирование Киевской городской государственной администрации и Главного управления МВД в городе Киеве, требуя справедливого и независимого расследования инцидента, котрый произошел прошлой ночью, когда сотрудник милиции тяжело ранил активиста “Поры” Александра ГЛОБЕНКО, который расклеивал листовки «ПОРА за Кличка».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе гражданского блока, “ПОРА-ПРП” также требует пересмотра функций милиции, которая выполняет неправомерные задачи местной власти, и прекратить блокирование агитационной кампании Виталия КЛИЧКО в Киеве и блока “ПОРА-ПРП” по всей Украине.

Пикетирование Киевского главуправления МВД (ул. Владимирская, 15) пройдет с 11.30 до 12.30; Киевской городской госадминистрации – с 13.00 до 14.00.

В то же время акция «Нас 52%», запланированная гражданским блоком «ПОРА-ПРП» возле офисов потенциальных участников демократической коалиции, отменяется.